Как население большого города: в Раде рассказали, сколько украинцев ушли "в подполье", чтобы избежать мобилизации

Из-за этого государство теряет сотни миллиардов

Около 800 тысяч военнообязанных украинцев ушли "в подполье", чтобы избежать мобилизации в ряды ВСУ. В частности, для этого они сменили свой адрес.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Дмитрий Наталуха, пишет Financial Times. По его словам, такие граждане также устроились на работу, оплачиваемую наличными.

Также, по его словам, украинские мужчины тратят на взятки для освобождения от мобилизации от 700 тысяч до 2 млрд гривен в год. Нардеп считает, что если не изменить подход и не позволить предприятиям платить в бюджет за бронь рабочих от мобилизации, то экономика не выдержит нагрузки.

"Можно мобилизовать 1 миллион человек, но если у вас нет ресурсов, чтобы их вооружить, войны не будет. Армия останется голой и беспомощной, если экономика терпит крах", — подчеркнул Наталуха.

Нардеп отметил, что все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не хватит ресурсов, чтобы продолжить работу. По его словам, это означает серьезный побочный эффект для экономики.

Наталуха подчеркнул, что принятие законопроекта, позволяющего компаниям бронировать работников, освободит от военной службы около 895 тысяч мужчин. По его подсчетам, это также привлечет около 200 миллиардов гривен для армии.

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