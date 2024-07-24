Чи мобілізують після спроби втекти з України: що чекає на ухилянтів

Спробою втекти людина сама погіршує своє становище

Нове законодавство про мобілізацію суттєво посилило відповідальність за ухилення від служби в армії. Проте багато хто все ж таки не полишає надію втекти незаконно за кордон.

Часто таких утікачів ловлять працівники Держприкордонслужби. "Телеграф" вирішив розібратися, чи можуть мобілізувати тих, хто намагався незаконно перетнути кордон.

Зазначимо, що незаконне перетинання – це порушення правил перетину державного кордону у будь-який спосіб: з використанням підроблених документів, у багажнику автомобіля, через річку чи через ліс. За такі свої дії ухилянт може понести адміністративну відповідальність.

Зокрема, у ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено покарання за незаконне перетинання чи спробу незаконного перетину кордону. У цьому випадку на ухилянта чекає штраф у розмірі від 3 400 грн до 8 500 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь та засобів скоєння правопорушення.

Уповноважений орган не може вручити разом зі штрафом повістку. Тому, крім адміністративної відповідальності, ухилянтів також може очікувати мобілізація.

Додамо, що у травні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє ув’язненим мобілізуватися до лав Збройних сил України. Контракт із ЗСУ уклали навіть семеро жінок.