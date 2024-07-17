Є один важливий момент: хто може отримати відстрочку від призову, якщо батьки мають інвалідність

Юрист дав конкретну відповідь

За певних умов деякі військовослужбовці в Україні мають право на відстрочку. Така можливість є у тих, хто здійснює постійний догляд за хворими батьками або рідними з інвалідністю, однак і тут є винятки.

У такому випадку оформити відстрочку має особа, якщо за її батьками немає іншої людини, яка зобов'язана за ними доглядати. Це пояснив юрист, партнер, що керує Адвокатською фірмою "Пакс", та співзасновник БФ "ProUkraine" Станіслав Ліфлянчик у коментарі для "Фокус".

"Наприклад, якщо у вашої матері з інвалідністю, окрім вас, ще є донька, ну або чоловік, який старше 60 років, то ви не маєте права на відстрочку від мобілізації, бо вони за нею повинні наглядати. Тож випадки, коли з таких підстав можливо отримати відстрочку, є більш винятком з правила, ніж поширеною практикою", — каже юрист.

Тому, військовозобов'язані, що мають одного з батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або якщо у їх дружини чи чоловіка є така особа, то вони звільняються від призову. Однак на неї розраховують жінки чи чоловіки, що особисто зобов'язані доглядати за батьками, за винятком, коли ці особи самі мають інвалідність, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (за винятком домашнього), або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Як отримати відстрочку

Спочатку військовозобов'язаному потрібно подати до ТЦК та СП, де він зареєстрований, заяву на надання відстрочки. До неї також потрібно додати:

Документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Документи, що підтверджують інвалідність батьків або родичів.

Документи, що підтверджують неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними, здійснювати догляд:

Документ, що підтверджує інвалідність.

Документ, що підтверджує потребу у постійному догляді.

Акт про встановлення факту здійснення догляду (додаток 8), який містить відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд.

Крім того, також потрібно показати документи, що підтверджують інвалідність особи, яка потребує догляду:

Довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією.

Посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю.

Пенсійне посвідчення або посвідчення про призначення соціальної допомоги.

Довідку для отримання пільг для осіб з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на який термін військовозобов'язаному надається відстрочка з 16 липня.