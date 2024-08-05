У світі масове падіння фондових ринків: чи варто боятись Україні

Обвал пов'язаний з поганими новинами з США

Обвал світових ринків, зокрема у США та Японії, що вже призвів до великих втрат серед окремих інвесторів, аж ніяк не вплине на українську економіку. Якщо і говорити про руйнівні фактори для нашої економіки то це війна.

Таку думку висловили фінансові експерти в коментарі виданню "Телеграф". Падіння фондових ринків пов’язане, в першу чергу, через побоювання рецесії у США.

До слова, рецесія — це такий стан економіки, коли одночасно падає ділова активність, зменшуються витрати на споживання, поступово банкрутують підприємства і зростає рівень безробіття. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

"Дійсно, обвалилися сильно ринки, але це поки що дуже короткострокове явище, яке пов’язане з певними новинами з США про те, що дещо негативні тенденції на ринку зайнятості і це така собі реакція фондових ринків на те, що є ось такі новини. Тобто є певне сприйняття з боку інвесторів, що американська федеральна резервна система надто консервативно діє, повільно знижує відсоткові ставки, недостатньо стимулює економіку", — розповів виданню "Телеграф" український економіст Павло Кухта.

За його словами, це не означає ніякої кризи, адже "ми не бачимо банкрутств системних інституцій як це було, наприклад, у 2008 році".

"Є певне напруження, воно вже бувало… Ці явища поки нічого не означають для України, дуже рано казати, що це може вилитися в якісь гіпотетичні проблеми. Наразі ми цього не відчуємо на собі. Те, що відбувається нині в нашій країні… Війна значно сильніше впливає на ситуацію в Україні і навіть на курс гривні, аніж ось ці події на зовнішніх ринках", — мовив Кухта.

Фінансовий експерт та український інвестиційний банкір Сергій Фурса також впевнений в тому, що українцям нема чого переживати.

"На Україну жодним чином це не вплине, нам це нічим не загрожує. Це все (обвал фондових ринків — прим.ред.) пов’язано зі збільшенням страхів, що в США буде рецесія", — мовив експерт.

За його словами, на тлі новин про можливість рецесії в США у 25%, фондові ринки просто вирішили скоректуватися.

"Падіння насправді значне, але треба розуміти, що падають вони з історичних максимумів. Фондові ринки дуже і дуже довго зростали, накопичився потенціал для корекції", — пояснив Фурса.

Контекст

Останні кілька днів світові фінансові ринки переживають масштабний обвал через побоювання щодо уповільнення економіки США. Фондові індекси демонструють найбільше падіння за останні роки, особливо в технологічному секторі.

Ф'ючерси Nasdaq впали на 4,5%, що стало найбільшим падіння на відкритті за чотири роки. Акції технологічних гігантів, таких як Nvidia, Apple і Tesla, знизилися більш ніж на 7% на попередніх торгах.

Азійські ринки постраждали найбільше, з японськими акціями, що показали найсильніше падіння за десятиліття. Обвал японського Nikkei 225 став максимальним з "чорного понеділка" у жовтні 1987 року — він впав одразу на 12,4%. Усі акції, що входять до розрахунку індексу, завершили торги у мінусі. Потік продажів був таким, що на фондових біржах по всій Азії спрацювали автоматичні вимикачі.

Лондонський індекс FTSE 100 впав на 2,7% на тлі глобального розпродажу, європейський Stoxx 600 — на 3%. Обидва показники є максимальними з моменту банківської кризи в березні 2023 року.

Французький індекс Cac 40 знизився на 2,3%, а німецький Dax – на 2,6%.

Індекс BIST 100 обвалився майже на 7%, що змусило Стамбульську біржу призупинити торги.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Польща зіткнулася з проблемами через нестачу українців. Економіка країни має суттєву залежність від мігрантів з України, а тепер їх приток сповільнюється.