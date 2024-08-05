"Ситуація може стати ще гіршою": Польща зіткнулася з проблемами через нестачу українців

Потік мігрантів до Польщі знизився

Польща починає відчувати серйозні проблеми через нестачу робочих рук. Економіка країни має суттєву залежність від мігрантів з України, а тепер їх приток сповільнюється.

Про це пише Rzeczpospolita. Зазначається, що вже зараз компанії мають труднощі з підбором співробітників, оскільки кількість вакансій зростає, а кількість доступних кадрів знижується.

"У деяких галузях брак кадрів є проблемою половини і більше компаній. Це відбувається в будівельних, виробничих компаніях, транспорті та логістиці, де працює багато іммігрантів. Ситуація може стати ще гіршою", — повідомляє видання.

У матеріалі йдеться про те, що економісти Credit Agricole вважають потенціал для припливу іноземних робітників обмеженим, оскільки приплив працівників з України та Білорусі знижується, а уряд може посилити міграційну політику, що вплине на міграцію з більш віддалених країн.

"Заяви заступника міністра Мацея Душчика, відповідального за міграційну політику, дозволяють припустити, що кількість іммігрантів у Польщі швидко наближається до межі, встановленої національними можливостями для їх інтеграції", — цитує видання доповідь економістів.

Зазначається, що це стосується не лише того, скільки мігрантів може прийняти суспільство без створення соціальної напруженості, а й економічних проблем, на кшталт необхідності забезпечити їхнє житло, медичне обслуговування та освіту їхніх дітей.

Як повідомлялося раніше, ВВП Польщі у 2023 році на 0,7–1,1% залежав від українців, а у довгостроковій перспективі цей показник може зрости до 0,9–1,35%.