В мире массовое падение фондовых рынков: стоит ли бояться Украине

Обвал связан с плохими новостями из США

Обвал мировых рынков, в частности в США и Японии, уже приведший к большим потерям среди отдельных инвесторов, никак не повлияет на украинскую экономику. Если и говорить о разрушительных факторах для нашей экономики, то это война.

Такое мнение высказали финансовые эксперты в комментарии "Телеграфу". Падение фондовых рынков связано, в первую очередь, из-за опасений рецессии в США.

К слову, рецессия — это состояние экономики, когда одновременно падает деловая активность, уменьшаются затраты на потребление, постепенно банкротятся предприятия и растет уровень безработицы. Обычно рецессии встречаются при общем снижении трат.

"Действительно, обвалились сильно рынки, но это пока очень краткосрочное явление, которое связано с определенными новостями из США о том, что несколько негативные тенденции на рынке занятости и это некая реакция фондовых рынков на то, что есть вот такие новости. То есть, есть определенное восприятие со стороны инвесторов, что американская федеральная резервная система слишком консервативно действует, медленно снижает процентные ставки, недостаточно стимулирует экономику", — рассказал изданию "Телеграф" украинский экономист Павел Кухта.

По его словам, это не означает никакого кризиса, ведь "мы не видим банкротств системных институтов, как это было, например, в 2008 году".

"Есть определенное напряжение, оно уже бывало… Эти явления пока ничего не означают для Украины, очень рано говорить, что это может вылиться в какие-то гипотетические проблемы. Пока мы этого не испытаем на себе. Происходящее сейчас в нашей стране… Война значительно сильнее влияет на ситуацию в Украине и даже на курс гривны, чем эти события на внешних рынках", — сказал Кухта.

Финансовый эксперт и украинский инвестиционный банкир Сергей Фурса также уверен в том, что украинцам нечего переживать.

"На Украину никоим образом это не повлияет, нам это ничем не угрожает. Это все (обвал фондовых рынков — прим.ред.) связано с увеличением страхов, что в США будет рецессия", — сказал эксперт.

По его словам, на фоне новостей о возможности рецессии в США в 25% фондовые рынки просто решили скорректироваться.

"Падение действительно значительное, но надо понимать, что падают они с исторических максимумов. Фондовые рынки очень и очень долго росли, накопился потенциал для коррекции", — пояснил Фурса.

Контекст

Последние несколько дней мировые финансовые рынки переживают масштабный обвал из-за опасений замедления экономики США. Фондовые индексы демонстрируют наибольшее падение в последние годы, особенно в технологическом секторе.

Фьючерсы Nasdaq упали на 4,5%, что стало самым большим падением на открытии за четыре года. Акции технологичных гигантов, таких как Nvidia, Apple и Tesla, снизились более чем на 7% на предыдущих торгах.

Азиатские рынки пострадали больше всего, с японскими акциями, показавшими сильнейшее падение за десятилетие. Обвал японского Nikkei 225 стал максимальным с "черного понедельника" в октябре 1987 года — он упал сразу на 12,4%. Все акции, входящие в расчет индекса, завершили торги в минусе. Сгусток продаж был таким, что на фондовых биржах по всей Азии сработали автоматические выключатели.

Лондонский индекс FTSE 100 упал на 2,7% на фоне глобальной распродажи, европейский Stoxx 600 – на 3%. Оба показателя являются максимальными с момента банковского кризиса в марте 2023 года.

Французский индекс Cac 40 снизился на 2,3%, а германский Dax – на 2,6%.

Индекс BIST 100 рухнул почти на 7%, что заставило Стамбульскую биржу приостановить торги.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Польша столкнулась с проблемами из-за нехватки украинцев. У экономики страны существенная зависимость от мигрантов из Украины, а теперь их приток замедляется.