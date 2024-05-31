Втрачає гроші: на скільки впали акції Трампа після суду у Нью-Йорку

Чистий збиток збільшився до 327,6 мільйонів доларів

У Нью-Йорку суд визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі щодо фальсифікації документів про виплати порноакторці. Через це у п'ятницю, 31 травня, акції компанії Trump Media & Technology Group (TMTG) впали на 8% на попередніх торгах.

Про це повідомляє Reuters. У виданні зазначають, що Трамп володіє контрольним пакетом акцій TMTG, материнської компанії його платформи соціальних мереж Truth Social.

Станом на 26 квітня колишньому главі Білого дому Дональду Трампу належало 64,9% компанії, яка загалом оцінюється у 9,2 мільярда доларів США.

Раніше в цьому місяці TMTG повідомила, що її квартальний чистий збиток збільшився до 327,6 мільйонів доларів із 210 300 доларів роком раніше.

Нагадаємо, в штаті Нью-Йорк суд визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі щодо фальсифікації документів про виплати порноакторці Стормі Деніелс. Присяжні після дводенного обговорення визнали Трампа винним за всіма 34 звинуваченнями, які йому висунули прокурори. Зазначається, що покарання Трампу оберуть тільки після 11 липня, зараз його відпустили без застави.

Зазначається, що в сумі за усіма пунктами звинувачення Трампу загрожує від 4 до 136 років за ґратами. Але малоймовірно, що експрезидента посадять у тюрму. Оскільки усі злочини, у яких його звинуватили, не вважаються тяжкими, скоріше за все, суд покарає Трампа штрафом, умовним або випробувальним терміном, або у найгіршому разі – домашнім арештом.