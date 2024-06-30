Зеленський розповів, коли посиплеться економіка РФ та чому це "ядерна зброя проти Путіна"

Важливо не давати Росії обходити санкції

Головні джерела надходження коштів у Росії — продаж газу та нафти. Проте, вже у 2025 році у Москви розпочнуться з цим великі проблеми. В цьому впевнений президент України Володимир Зеленський.

Відповідну заяву він зробив під час інтерв’ю колумністці американського видання "The Philadelphia Inquirer" Труді Рубін. І цьому сходяться низка професійних експертів, зауважив очільник держави.

"Реальні професійні люди сходяться у тому, що починаючи з 2025 року Росія економічно буде падати. Тобто поступово санкції починають працювати, поступово його енергетичних грошей не вистачатиме, щоби таку велику кількість виробляти зброї й забезпечувати населення. Він буде піднімати податки, він буде все це робити", — мовив президент.

На думку Зеленського, найстрашніше в цьому для Путіна — незадоволене російське суспільство.

"Незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти ядерного Путіна", — впевнений очільник держави.

Водночас необхідно зосередитися на тому, щоб не давати Росії обходити санкції.

"Неможливо однією рукою допомагати Україні, а іншою рукою тиснути руку Путіна. Так неможливо. Все це так не вийде, так ми не переможемо Росію", — мовив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Зеленський розповів, коли буде готовий мирний план України та назвав його ключові пункти. Нині Україна працює над трьома пріоритетними складниками цього плану: енергетика, продовольча безпека та обміни полоненими.