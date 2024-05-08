"Якась все ж таки буде": у Раді розглядають дві моделі платної броні від мобілізації, названі суми та умови

Економіка має працювати, щоб піднімати зарплати військовим

Українські законодавці продовжують дискутувати на складну для суспільства та економіки тему — економічне бронювання від мобілізації. На даний момент розглядаються дві моделі.

Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія під час брифінгу у парламенті. Він зазначив, що наразі ці дві моделі у дискусії.

"З одного боку, ми розуміємо, що не можемо жодного долара з міжнародної допомоги витратити на зарплати військовим. Будь-які зарплати військовим, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, – це наші гроші у вигляді мит і податків. З іншого боку, щоб ці гроші зʼявлялися, економіка має працювати. Але тут питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що багаті не служать, а бідні йдуть до армії", — підкреслив він.

Перша модель

Передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобовʼязаного має бути 35 тисяч гривень, яких вистачатиме для утримання одного бійця.

Друга модель

Передбачає квоту на підприємство для військовозобов’язаних.

"Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. За цих людей сплачується мінімальну зарплата бійця щомісяця. Зараз мінімальна – 20 тисяч гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків", – уточнив голова фракції СН.

Так чи інакше, вважає Арахамія, якусь з моделей економічного бронювання все-таки буде запроваджено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто отримає броню від мобілізації за новим законом.