Є різниця? Юрист розповідає, чим відрізняється виняток із військового обліку від зняття

Різницю запам’ятати просто

В Україні продовжується мобілізація військовослужбовців. Тому важливо розуміти, чим відрізняється "виключення" з військового обліку та "зняття" з обліку.

Різницю пояснила "РБК-Україна" юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова. Вона пояснила, що ці два поняття відрізняються.

За її словами, виняток із військового обліку — це остаточна процедура, яка знімає з себе статус військовозобов’язаного. В результаті така людина:

не підлягає мобілізації

не повинен бути в ТЦК і СП

звільняється від військово-облікових обов’язків.

У той самий час зняття з військового обліку означає тимчасове виключення особи зі списків тих, хто перебуває обліку у конкретному ТЦК і СП.

"Це може статися з різних причин. Однак основна відмінність від виключення з обліку полягає в тому, що зняття є тимчасовим станом, і особа може бути знову взята на облік після усунення причин зняття", — додала Діана Тернова.

Як приклад вона навела зміну місця реєстрації особи та відповідно зміну перебування на обліку в ТЦК.

"Іншими словами, така дія зобов’язує повернутися на облік, щоб не порушувати правила", — зазначила юрист.

У той самий час виключення знімає з особи статус військовозобов’язаного.

"Це ті особи, які виключені з військового обліку. І вони є тими, хто більше не підлягає військовому обліку і, відповідно, призову на військову службу. Підстави для виключення і зняття різні, і потрібно зробити акцент на тому, що після 18 травня дані підстави були змінені", — уточнила юрист.

У цьому випадку йдеться про статтю 37 закону "Про військовий обов’язок та військову службу" щодо взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього.

Раніше ми розповідали, на яких підставах військовослужбовця можуть виключити з військового обліку. Також ми писали, хто і як може знятись з військового обліку.