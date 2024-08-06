Разница есть? Юрист рассказывает, чем отличается исключение с воинского учета от снятия

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В Украине продолжается мобилизация военнослужащих. Поэтому важно понимать, чем отличается "исключение" из военного учета и "снятие" с учета.

Разницу объяснила "РБК-Украина" юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова. Она объяснила, что эти два понятия отличаются.

По ее словам, исключение из военного учета — это окончательная процедура, которая снимает с лица статус военнообязанного. В результате такой человек:

не подлежит мобилизации

не обязан являться в ТЦК и СП

освобождается от военно-учетных обязанностей.

В то же время снятие с военного учета означает временное исключение лица из списков состоящих на учете в конкретном ТЦК и СП.

"Это может произойти по разным причинам. Однако основное отличие от исключения из учета состоит в том, что снятие является временным состоянием, и лицо может быть снова взято на учет после устранения причин снятия", — добавила Диана Тернова.

В качестве примера она привела изменение места регистрации лица и соответственно изменение пребывания на учете в ТЦК.

"Другими словами, такое действие обязывает вернуться обратно на учет, чтобы не нарушать правила", — отметила юрист.

В то же время исключение снимает с лица статус военнообязанного.

"Это те лица, которые исключены из военного учета. И они те, кто больше не подлежит военному учету и, соответственно, призыву на военную службу. Основания для исключения и снятия разные, и нужно сделать акцент на том, что после 18 мая данные основания были изменены", — уточнила юрист.

В этом случае идет речь о статье 37 закона "О воинской обязанности и военной службе" насчет взятия на военный учет, снятия и исключения из него.

Ранее мы рассказывали, на каких основаниях военнослужащего могут исключить из военного учета. Также мы писали, кто и как может сняться с военного учета.