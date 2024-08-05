Чи трапляються випадки мобілізації 18-річних? У "Слузі народу" зробили заяву

Якщо ти військовозобов’язаний, то тебе можуть призвати з 18 років

Під час воєнного стану в Україні діє загальна мобілізація, яка стосується усіх чоловіків у віці з 18 до 60 років. Особи призовного віку, з 25 років, можуть отримати повістку та відправитись згодом на фронт, та чи стосується це 18-річних юнаків.

Відповідь на це питання є у матеріалі "Телеграфу": "Хр*нь чи необхідність? Що кажуть нардепи та військові про мобілізацію 18-річних".

Зазначається, що мобілізовувати з 18 років в Україні можна і зараз. Підстави для цього наступні:

власне бажання;

якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

якщо чоловік закінчив військовий виш чи військову кафедру й отримав певну військово-облікову спеціальність;

Такі чоловіки визнаються військовозобов’язаними, а військовозобов’язані — можуть бути мобілізовані.

Зауважимо, що після зміни мобілізаційного законодавства утворилася юридична колізія (розбіжність або суперечність між нормативно-правовими актами — Ред.) Громадяни України поділяються на призовників і військовозобов’язаних згідно із законом "Про військовий обов’язок і військову службу".

Але призовників не можна мобілізувати, їх призивають на строкову службу. Однак такого призову під час дії воєнного стану нема.

Тому військовозобов’язаних можна і треба мобілізувати. І раніше чоловіки молодше від 25 років, які не могли служити строкову за станом здоров’я, отримували статус "обмежено придатного" у воєнний час, і минаючи роль "призовника", одразу опинялися в амплуа "військовозобов’язаного". А тепер "обмежено придатних" в законі вже нема, а військовозобов’язаних, як зазначали вище, — можуть мобілізувати.

"Ми їх і мобілізуємо. У нас дозволено мобілізувати військовозобов’язаних з 18 років. Якщо ти військовозобов’язаний, то тебе можуть призвати з 18 до 25 років. Наприклад, у мене в підрозділі служить багато людей до 25 років", — каже народний депутат від фракції "Голос", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Роман Костенко.

Водночас сказати точно наскільки масовою є мобілізація людей до 25 років важко.

"Були випадки 21-23 роки, яких можна було мобілізувати, але дуже мало. 18-річних точно ніхто нікуди не мобілізує. Це повна маніпуляція. Жодного 18-річного точно не було мобілізовано, тому не треба тиражувати чутки", — пояснив нардеп від "Слуги народу", член комітету з нацбезпеки Федір Веніславський.

Однак юридичну колізію, за словами Веніславського, народні депутати готові пофіксити.

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких умов та коли можуть мобілізувати пенсіонерів в Україні.