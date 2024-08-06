Хороші росіяни – існують? Білоруський доброволець пояснив нюанси

Доброволець Янков пояснив, хто такі "хороші росіяни" насправді

Більшість росіян підтримують так звану спеціальну військову операцію (СВО) путінського режиму в Україні. Але, мабуть, є й ті, хто виступає проти. Таких росіян прийнято називати "хорошими".

Один із найвідоміших білоруських добровольців в Україні, із позивним "Янкі" Ігор Янков відповів на запитання, чи існують "хороші росіяни" і хто вони такі. Подробиці він озвучив в інтерв’ю УП.

Янков каже, що "хороші росіяни" все ж таки існують. Він неодноразово наголошував на цьому. При цьому білоруський доброволець чітко пояснив, хто вони такі насправді.

"Я говорив про своїх друзів, підрозділ Російського добровольчого корпусу. Більшість із цих хлопців я знаю особисто, ми разом були на певних ділянках, виконували завдання. Тому я вважаю, що РДК – це і є хороші росіяни", — пояснив він.

Янков додав, що "ці хлопці швидко навчаються, вони проводять операції на високому рівні".

Довідка

Російський добровольчий корпус — це збройне формування, про яке стало відомо у 2022 році. Вони позиціонують себе як групу росіян, які виступають проти поточного політичного керівництва РФ. За заявами самої організації, до неї входять громадяни Росії, які виступають за зміну влади у країні. РДК заявляє про свою участь у бойових діях на території України за українських збройних сил. Група періодично публікує відеозвернення та заяви у різних медіа та соціальних мережах. Офіційний статус цієї організації в РФ — незаконне збройне формування.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 12 березня російські добровольці з РДК та "Легіону Росії" взяли під контроль перший населений пункт на території Росії. Йшлося про селище Теткіне.