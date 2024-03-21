Ніхто тепер не доведе, що Путіна обрано законно: бійці РДК про наслідки своєї операції

Добровольці закликають небайдужих росіян приєднуватися до їх формування, щоб протистояти Путіну

Попри те, що на виборах президента Путін нібито набрав 87,28% голосів, не всі регіони брали участь у голосуванні. Жителі Бєлгородської та Курської областей не брали участі у цих виборах.

Про це сказано у спільній заяві росіян із РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону, які понад тиждень ведуть бої у цих регіонах. За їхніми словами, незабаром вони мають намір зайти й до інших міст РФ, щоб звільнити їх від путінського режиму.

"Разом з нашими соратниками ми довели усьому світу, що Путін втрачає контроль над ситуацією все більше з кожним днем, і вже не здатний захистити навіть кордони власної країни", – сказано у заяві антипутінських добровольців.

За їхніми словами, за кілька днів боїв на території РФ їм вдалося вигнати путінських солдатів із двох населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях. При цьому армія РФ зазнала великих втрат як у техніці, так і в живій силі.

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І навіть у критично важливий для Путіна день, день президентських виборів, армія Росії не змогла дати відсіч добровольцям і вигнати їх із зайнятих територій. Через це Кремль не зміг провести вибори у цих двох регіонах, де відбувалася справжня війна, жителі не захотіли під обстрілами йти на виборчі дільниці. Як результат — ніхто не зможе стверджувати, що Путіна було обрано законно, оскільки частина росіян проігнорувала голосування.

Бійці РДК, легіону "Свобода Росії", Сибірського батальйону та інших формувань вважають, що Путін контролює дедалі менше процесів у країні, і росіяни це бачать. Через це лави повстанців регулярно поповнюються добровольцями та в їх планах продовжувати бій на території РФ.

"Скоро ми підемо і в інші міста. Ми закликаємо росіян з усіх країн — людей будь-яких національностей приєднуватися до нас і разом боротися проти путінської диктатури. Тільки зі зброєю в руках, разом, ми обов’язково переможемо і створимо нову Росію — сильну, мирну і шановану країну, бути громадянином якої не соромно. Наша боротьба триває, нові перемоги будуть", – анонсували формування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія перекидає війська з України до Бєлгородської області, щоб протистояти добровольцям. У верхівки влади істерика через те, що ситуація виходить з-під їхнього контролю.