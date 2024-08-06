Хорошие россияне – существуют? Белорусский доброволец объяснил нюансы

Доброволец Янков объяснил, кто такие "хорошие русские" на самом деле

Большая часть россиян поддерживают так называемую специальную военную операцию ("СВО") путинского режима в Украине. Но, очевидно, есть и те, кто выступает против. Таких россиян принято называть "хорошими".

Один из самых узнаваемых белорусских добровольцев в Украине, с позывным "Янки" Игорь Янков ответил на вопрос, существуют ли "хорошие русские" и кто они такие. Подробности он озвучил в интервью УП.

Янков говорит, что "хорошие русские" все же существуют. Он неоднократно это подчеркивал. При этом белорусский доброволец четко объяснил, кто они такие на самом деле.

"Я говорил о своих друзьях, подразделении Российского добровольческого корпуса. Большинство из этих ребят я знаю лично, мы вместе были на определенных участках, выполняли задания. Поэтому я считаю, что РДК – это и есть хорошие русские", — объяснил он.

Янков добавил, что "эти ребята быстро учатся, они проводят операции на высоком уровне".

Справка

Российский добровольческий корпус — это вооруженное формирование, о котором стало известно в 2022 году. Они позиционирует себя как группу россиян, выступающих против текущего политического руководства РФ. По заявлениям самой организации, в неё входят граждане России, которые выступают за смену власти в стране. РДК заявляет о своем участии в боевых действиях на территории Украины на стороне украинских вооруженных сил. Группа периодически публикует видеообращения и заявления в различных медиа и социальных сетях. Официальный статус этой организации в России — незаконное вооруженное формирование.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 12 марта российские добровольцы из РДК и "Легиона России" взяли под контроль первый населенный пункт на территории России. Речь шла о поселке Теткино.