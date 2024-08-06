Омбудсмен зробив несподівану заяву щодо виїзду українців до Росії

Наші громадяни в країні-агресорі абсолютно не захищені

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зненацька попередив громадян, що виїзд на територію Росії для них є небезпечним. Хоча війна в Україні триває вже третій рік, це питання все ще порушується і є важливим для обговорення з низки причин.

Про це Лубінець написав відповідну посаду у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що на території країни-агресора права та свободи людини можуть бути легко порушені, адже там діють свої правила, а наші громадяни там зовсім не захищені.

"З вересня минулого року українці можуть в’їхати до РФ за допомогою авіатранспорту з території інших країн. Однак такі поїздки вкрай ризиковані, адже права та свободи на території країни-агресора можуть бути порушені будь-якої миті", — йдеться у повідомленні.

Дмитро Лубінець детально прописав усі ризики, з якими можуть зіткнутися українці, які поїхали до Росії з якихось причин:

Вже в аеропорту громадяни України будуть піддані фільтрації. Їм будуть ставити питання про цілі приїзду, особисті дані, політичні погляди, а також зв’язки з Силами оборони тощо.

У людей будуть брати мобільні телефони для поглибленого аналізу, щоб зібрати інформацію про людину з її месенджерів і різних соцмереж, якими вони користуються. До речі, навіть видалені листування можуть бути відновлені. Спецслужби роблять із них копію, яку зберігають на своїх ресурсах. На цьому етапі є ризик затримання. Трактування з боку росіян інформації з телефону може бути різним. Тобто дійти може й до позбавлення волі.

За пости, лайки та прояв схвалення та підтримки чогось українського, близько 60% українців, які спробували в’їхати до РФ під час дії воєнного стану, були депортовані без права повторного в’їзду на певний строк.

Громадяни України на території Росії перебувають під пильною увагою з боку поліції та спецслужб. Безпідставна зупинка або затримання можуть бути в будь-якому місці й за будь-яких умов.

Українців можуть спровокувати на будь-яку дію, яка кваліфікуватиметься як злочин.

Батьки/опікуни депортованих чи незаконно переміщених дітей, які вирішили повернути їх із Росії самостійно, також ризикують бути затриманими.

На території Росії немає жодного дипломатичного відомства чи консульства, куди могли звертатися наші громадяни за допомогою.

З цього випливає, що українці, які з тих чи інших причин вирішують в’їхати на територію Росії, опиняться там у небезпеці та незахищеному становищі. Є великі ризики для всіх різних перевірок і навіть затримань.

Зазначимо, заява Дмитра Лубінця виглядає дещо несподіваною на третій рік повномасштабного вторгнення, коли агресивну суть режиму РФ усвідомила переважна більшість українських громадян. Разом з тим, варто зазначити, що деякі українці й досі виїжджають на територію країни-агресора за вимушеними обставинами.

Наприклад, певний відсоток громадян має родичів, які проживають на території Росії. Хтось їде доглядати їх, хтось на похорон чи ще якусь подію.

Ще одна з причин, через яку українці можуть в’їжджати до Росії — необхідність повернутися на тимчасово окуповані території. У багатьох залишилися там рідні та близькі, а також житло та багато іншого. Важливо врахувати, що в’їхати на окуповані території можна лише через Росію.

Водночас слід додати, що якщо людина хоче виїхати на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованою, то їй доведеться спочатку також потрапити до Росії, Криму або тимчасово окупованих регіонів, також через Бєлгород, Ростов-на-Дону та низку інших населених пунктів. Після цього через Білорусь до Європи та назад до України. Через блокпост на лінії розмежування вже не пропускають.

Зі сказаного вище випливає, що за певних обставин деякі українці просто змушені тимчасово виїхати на територію країни-агресора або просто проїхати через неї. Громадянам слід бути дуже обережними й не розповсюджувати про себе занадто багато інформації. Відповідати краще лаконічно та сухо, по справі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українців готові віддати наші території Росії заради миру. КМІС провів опитування та показав результати.