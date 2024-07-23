Число зростає? Скільки українців готові віддати території РФ заради миру (опитування)

Простежується поступове зростання тих, хто готовий до територіальних поступок

Кількість українців, готових до закінчення війни ціною втрати територій, зросла втричі. Зокрема, у травні 2022 року лише близько 8-10% респондентів були готові пожертвувати територіями в обмін на світ, у грудні 2023 року – 19%, у травні 2024 року – до 32%.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведено 16 – 22 травня та 20 – 25 червня 2024 року. Там також зазначається, що категорично проти будь-яких територіальних поступок ворогові – 55% громадян.

"У порівнянні з травнем 2023 року стало помітно більше тих, хто готовий до територіальних поступок, але при цьому у всіх регіонах таких – не більше третини. І також у всіх регіонах (зокрема, на Півдні та Сході) більше тих, хто виступає проти жодних поступок, ніж тих, хто підтримує поступки", — зазначають у КМІС.

Майже чверть респондентів (73%) хочуть відгородження від Росії. Респонденти висловили побажання, щоб між Україною та Росією було закрито кордони, візи та митниці (аналогічний показник серед тих, хто проти жодних поступок — 79%).

Трохи менше ніж половина респондентів (46%) вважають, що Росія прагне знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид. А ось серед тих, хто проти якихось поступок – 68%. При цьому 5% поділяють проросійський наратив, що Росія "прагне здійснити денацифікацію та демілітаризацію без зазіхання на незалежність України".

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