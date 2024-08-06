Омбудсмен сделал неожиданное заявление насчет выезда украинцев в Россию

Наши граждане в стране-агрессоре абсолютно никак не защищены

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец неожиданно предупредил граждан, что выезд на территорию России для них является опасным. Хотя война в Украине продолжается уже третий год, этот вопрос все еще поднимается и является важным для обсуждения по ряду причин.

Об этом Лубинец написал соответствующий пост в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что на территории страны-агрессора права и свободы человека могут быть легко нарушены, ведь там действуют свои правила, а наши граждане там совершенно не защищены.

"С сентября прошлого года украинцы могут въехать в РФ с помощью авиатранспорта с территории других стран. Однако такие поездки крайне рискованны, ведь права и свободы на территории страны-агрессора могут быть нарушены в любой момент", — говорится в сообщении.

Дмитрий Лубинец детально прописал все риски, с которыми могут столкнуться украинцы, поехавшие в Россию по каким-либо причинам:

Уже в аэропорту граждане Украине будут подвержены фильтрации. Им будут задавать вопросы о целях приезда, личные данные, политические взгляды, а также о связях с Силами обороны и так далее.

У людей будут брать мобильные телефоны для углубленного анализа, чтобы собрать информацию о человеке из его мессенджеров и различных соцсетей, которыми тот пользуется. К слову, даже удаленные переписки могут быть восстановлены. Спецслужбы делают из них копию, которую хранят на своих ресурсах. На этом этапе есть риск задержания. Трактование со стороны россиян информации из телефона может быть совершенно разным. То есть, дойти может и до лишения свободы.

За посты, лайки и проявление одобрения и поддержки чего-нибудь украинского, около 60% украинцев, которые попытались въехать в РФ во время действия военного положения, были депортированы без права повторного въезда на определенный срок.

Граждане Украины на территории России находятся под пристальным вниманием со стороны полиции и спецслужб. Безосновательная остановка или вовсе задержание могут быть в любом месте и при любых условиях.

Украинцев могут спровоцировать на какое-либо действие, которое будет квалифицироваться как преступление.

Родители/опекуны депортированных или незаконно перемещенных детей, которые решили вернуть их из России самостоятельно, также рискуют быть задержанными.

На территории России нет ни единого дипломатического ведомства или консульства, куда могли бы обращаться наши граждане за помощью.

Из этого следует, что украинцы, которые по тем или иным причинам решают въехать на территорию России, окажутся там в опасности и в незащищенном положении. Есть большие риски все различных проверок и даже задержаний.

Отметим, заявление Дмитрия Лубинца выглядит несколько неожиданным на третьем году полномасштабного вторжения, когда агрессивную суть режима РФ осознало подавляющее большинство украинских граждан. Вместе с тем, следует добавить, что некоторые выезжают на территорию страны-агрессора по вынужденным обстоятельствам.

К примеру, у определенного процента граждан есть родственники, которые проживают на территории России. Кто-то едет ухаживать за ними, кто-то на похороны или еще какое-либо событие.

Еще одна из причин, по которой украинцы могут въезжать в Россию — необходимость вернуться на временно оккупированные территории. У многих остались там родные и близкие, а также жилье и многое другое. Важно учесть, что въехать на оккупированные территории можно исключительно через Россию.

В то же время следует добавить, что если человек хочет выехать на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной, то ему придется сначала также попасть в Россию, Крым или временно оккупированные регионы, также через Белгород, Ростов-на-Дону и ряд других населенных пунктов. После этого через Беларусь в Европу и обратно в Украину. Через блокпост на линии разграничения уже не пропускают.

Из вышесказанного следует, что по определенным обстоятельствам некоторые украинцы просто вынуждены временно выехать на территорию страны-агрессора ил просто проехать через нее. Гражданам следует быть предельно осторожными и не распространять о себе слишком много информации. Отвечать лучше лаконично и сухо, по делу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько украинцев готовы отдать наши территории России ради мира. КМИС провел опрос и показал результаты.