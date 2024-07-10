У Парламенті Італії підготують до розгляду резолюцію про засудження депортації українських дітей, як державної політики рф, - віцеспікерка Олена Кондратюк

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, в межах робочої поїздки до Риму, зустрілася з Анною Аскані, віцепрезиденткою Палати Депутатів італійського Парламенту. Віцеспікерка звернулася від Верховної Ради до Палати Депутатів італійського Парламенту — ухвалити резолюцію про засудження депортації українських дітей, як державної політики РФ.

На переконання Олени Кондратюк, "не можна стояти осторонь викрадення та примусового усиновлення українських дітей, їх "перевиховання" у так званих таборах відпочинку, військового вишколу з метою заміни української ідентичності на російську".

"Пані Анна Аскані запевнила мене, що візьме особисте шефство над підготовкою і адвокацією ухвалення такої резолюції та куруватиме питання повернення українських дітей в обох палатах Парламенту Італії", — повідомила Заступниця Голови Верховної Ради України.

Вона також відзначила, що парламент Італії відіграє важливу роль у рішеннях про надання фінансової допомоги Україні.

"Ми вдячні обом палатам італійського Парламенту за ухвалену на початку 2024 року резолюцію про військову підтримку України. Резолюція зобов’язує Уряд Італії "продовжувати підтримувати українську владу шляхом передачі засобів, матеріалів і військового обладнання", — підкреслила Олена Кондратюк.

Українська сторона також цінує позицію Італії з підтримки членства України в ЄС і НАТО. "Коли ми говоримо про підтримку України на шляху до ЄС та НАТО, ви маєте її на 100%. На всіх рівнях", — запевнила своєю чергою Анна Аскані.

Учасниці зустрічі також обговорили останній варварський обстріл Росії українських міст та прицільний удар по дитячій лікарні "Охматдит".

"Це вкотре підіймає життєво важливе питання безальтернативності членства України в НАТО. Я відверто сказала пані віцепрезидентці — обстріл "Охматдиту" — не тільки жахливий терористичний акт. Це виклик НАТО і Вашингтонському саміту. Показати, що Росія нікого не боїться у своїй безкарності. Це несправедливо, що українських дітей вбивають в центрі Європи тільки тому, що ми досі не в НАТО", — зауважила Олена Кондратюк.

Саме тому, додала вона, Україна звертається до Італії і до всіх учасників саміту НАТО у Вашингтоні — зробити все можливо, та ухвалити дієві рішення, аби надати Україні якомога більше систем ППО. "Це вже гуманітарна допомога — це про захист право на життя. Це те, що дає можливість українцям триматися, жити, працювати, навчатися, сплачувати податки", — наголосила Олена Кондратюк.

"Палата депутатів є абсолютно солідарною з Україною та українцями. Італійці бачили жахливий напад на "Охматдит". Це нас торкнулося особисто. Необхідно зробити все, щоб перешкодити Путіну бити по українських дітях. Надавати зброю — означає захищати Україну гуманітарно", — погодилася Анна Аскані.