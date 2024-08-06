"Сам не літаю і другим не даю": герой України розповів про прикриття неба над Київщиною та півднем (відео)

Герой допомагав відбити наступ ворога на Київ, а потім звільняти Херсон і Південь

Підполковник Повітряних сил Володимир Веснін захищає небо України від російських загарбників. 30-річний уродженець Одещини вже має три ступені ордену Богдана Хмельницького та звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Війна прийшла в Україну, коли він закінчував навчання в Харківському університеті повітряних сил. Про свою роботу та ЗРК "Бук" розповідає із захопленням. До захисту України йому довелось стати ще не захистивши диплом. Володимир — випускник 2015 року.

"Ми були вже на п'ятому курсі і вже готували дипломні роботи, до випуску вже місця в принципі і повибирали хто куди збирався йти служити. Коли почалось вторгнення Російської Федерації, було прийнято рішення, щоб ми достроково закінчили навчальний заклад і зразу поїхали до військ. Після випуску в той же день поїхав до військової частини, в якій проходжу військову службу і зразу в операцію об'єднаних сил на той момент АТО", — розповідає військовий і зазначає, що під час служби в зоні АТО за пультами протиповітряної оборони сиділи більш досвідчені військові, а він переймав досвід.

В 2022 році під час повномасштабного вторгнення Володимир Веснін був черговим військової частини. В його районі лунали вибухи — Володимир попросився в командира та поїхав на Київщину 24 лютого відбивати напад. Підрозділи були готові не тільки прикривати небо, а й до вуличних боїв, згадує герой. Володимир очолював роботу бойової обслуги самохідної вогневої установки.

Цілей було чимало, однак деякі були складнішими: "Літак із швидкістю понад 200 м/с і ми його виявили за 30 км, дуже швидко він летів і летів прямо на нас. Думали що вже або ми його або він нас, ми раніше випустили зенітні керовані ракети по ньому". Після підтвердження збиття оборонці неба раділи "ми вас всіх зараз посадимо, сам не літаю і другим". Згодом з’ясувалось, що це був Су-34 окупантів, який найімовірніше летів бомбити Київщину.

Далі було прикриття інфраструктурних об’єктів та участь у контрнаступі на Херсонщині. На рахунку розрахунку ППО Володимира — літаки, безпілотники, гелікоптери. Загалом — понад 100 ворожих аероцілей.

"На Херсонщині, мабуть, найбільше було все-таки вертольотів і літаків. Це їхні бомбардувальники, що вони розбивали наші переправи і не давали змогу просунутися піхоті, артилерії під час наступу. На Херсонщині лівий берег на порядок нижче ніж правий, тому їх дуже важко було виявляти і вони перед Дніпром просто з'являлись нізвідки. Дуже мало часу було на прийняття рішення", — описує військовий контрнаступ на Херсонщині. Звання Героя України Володимир отримав в грудні 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про льотчика "Джефа". За його плечима — понад 150 бойових вильотів. Він зміг знищити С-400 ворога на підбитому літаку, катапультуватися та вже за три місяці повернувся в стрій.