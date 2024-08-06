"Сам не летаю и другим не даю": герой Украины рассказал о прикрытии неба над Киевщиной и югом (видео)

Герой помогал отразить наступление врага на Киев, а затем освобождать Херсон и юг

Подполковник Воздушных сил Владимир Веснин защищает небо Украины от российских захватчиков. У 30-летнего уроженца Одесщины уже три степени ордена Богдана Хмельницкого и звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Война пришла в Украину, когда он заканчивал обучение в Харьковском университете воздушных сил. О своей работе и ЗРК "Бук" рассказывает с увлечением. На защиту Украины ему пришлось стать еще не защитив диплом. Владимир – выпускник 2015 года.

"Мы были уже на пятом курсе и уже готовили дипломные работы, к выпуску уже места в принципе и выбрали кто куда собирался идти служить. Когда началось вторжение Российской Федерации, было принято решение, чтобы мы досрочно закончили учебное заведение и сразу поехали в войска. После выпуска в тот же день уехал в воинскую часть, в которой прохожу военную службу и сразу в операцию объединенных сил на тот момент АТО". — рассказывает военный и отмечает, что во время службы в зоне АТО за пультами противовоздушной обороны сидели опытные военные, а он перенимал опыт.

В 2022 году во время полномасштабного вторжения Владимир Веснин был дежурным воинской части. В его районе раздавались взрывы — Владимир попросил командира и поехал на Киевщину 24 февраля отбивать нападение. Подразделения были готовы не только прикрывать небо, но и к уличным боям, вспоминает герой. Владимир возглавлял работу боевой службы самоходной огневой установки.

Целей было немало, однако некоторые были сложнее: "Самолет со скоростью свыше 200 м/с и мы его обнаружили в 30 км, очень быстро он летел и летел прямо на нас. Думали что уж мы его или он нас, мы раньше выпустили зенитные управляемые ракеты по нему". После подтверждения ущерба защитники неба радовались "мы вас всех сейчас посадим, сам не летаю и другим". Впоследствии выяснилось, что это был Су-34 окупантов, который, скорее всего, летел бомбить Киевщину.

Дальше было прикрытие инфраструктурных объектов и участие в контрнаступлении в Херсонской области. На счету расчета ПВО Владимира — самолеты, беспилотники, вертолеты. В общей сложности — более 100 вражеских аэроцелей.

"На Херсонщине, пожалуй, больше всего было все-таки вертолетов и самолетов. Это их бомбардировщики, что они разбивали наши переправы и не давали продвинуться пехоте, артиллерии во время наступления. На Херсонщине левый берег на порядок ниже правого, поэтому их очень тяжело было обнаруживать и они перед Днепром просто появлялись ниоткуда. Очень мало времени было на принятие решения", — описывает военное контрнаступление на Херсонщине. Звание Героя Украины Владимир получил в декабре 2022 года.

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