Зміг знищити ворожий С-400 на підбитому літаку: в Повітряних силах розповіли про героїчного льотчика (фото)

Пілот молодий, проте вже досвічений — здійснив понад 150 бойових вильотів

До 20-річчя Повітряних сил в організації продовжують розповідати про своїх героїв. Льотчику на псевдо "Джеф" лише 26 років, проте він вже ас. Військова справа в нього спадкова — юнак вступив в університет повітряних сил в Харкові, коли його батько був у ротації на Луганщині.

Загалом за плечима "Джефа" — понад 150 бойових вильотів. Він випускав ракети HARM, керовані бомби JDAM, збивав безпілотники, знищував протиповітряну оборону окупантів та прикривав українських штурмовиків, розповідають в Повітряних силах. Він відзначився в визволенні Харківської області, Херсону, злітав у небо Донеччини, Запорізької та Луганської областай. "Джеф" вже нагороджений "Хрестом бойових заслуг" та орденом "За мужність ІІІ ст."

В листопаді 2023 року на літаку МіГ-29 "Джеф" мав знищити російський С-400. Українські військові мали працювати КАБами на Донецькому напрямку, і ворожа ППО становила серйозну небезпеку. Перед точкою пуску "Джефу" повідомили — попереду ворожий винищувач. За 10 км до цілі по ньому випустили ракети і вони влучили. Частина систем літака відмовили, однак до рубежу пуску лишалося лише 30 секунд — льотчик продовжив роботу і випустив ракети HARM. Ворожий винищувач вдруге пускає ракети по "Джефу", однак наш пілот не здається І знову б'є ракетами по С-400. Літак українського пілота починає падати, всі системи відмовили — "Джеф" має катапультуватися. Якраз в цей момент друга ворожа ракета влітає в борт літака. Юнак впав за 26 км до окупованого Донецька. Він зміг повідомити свої координати, однак окупанти вже шукали сміливого льотчика. "Джеф"зміг заховатися, а потім прибігти до точки локації для евакуації. За три місяці він вже повернувся в стрій.

"Джефу" 26 років

Льотчик розповів, що одне з найскладніших завдань скидання КАБів, проте для нього найважче літати на прикриття штурмової чи тактичної авіації: "Простіше бути попереду, знати, що ти відпрацював і повернувся. А так — чекаєш поки побратим відпрацює, передаєш йому усю інформацію, бачиш, коли по ньому пускають ракету… Якщо щось піде не так – картатимеш себе".

Льотчики готові ризикувати каже "Джеф", але їм потрібна сучасна зброя для виконання надскладних місій. "Буду чесним, F-16 цієї модифікації, що ми отримаємо, це не зовсім те, про що ми мріяли. Але це – значно універсальніша бойова платформа, із якої можна застосовувати чималу номенклатуру авіаційних засобів ураження, це кращі технологічні можливості", — ділиться Джефф і додає, що українські літаки наразі критично відстають за показниками від ворожих.

Раніше "Телеграф" розповідав про вертолітника Михайла на псевдо "Карнаж". Він мав звільнитися з Повітряних Сил — 24 лютого був останнім робочим днем, однак життя повернулось по-іншому.