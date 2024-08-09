Слово "толк" – це русизм: як правильно перекласти його українською
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Як правильно перекладати та вживати відповідники цього слова
Слово "толк" у російській мові має кілька значень, пов'язаних із розумінням, сенсом та змістом. В українській мові слово воно часто вживається в різних контекстах, проте його точний переклад і відповідники можуть бути не зовсім очевидними.
Отже, в українській мові "толк" може бути перекладено як "пуття" або "тямка". Це слово вживається в контекстах, де йдеться про розуміння або сенс. У фразеологізмах, де використовується "толк", українські відповідники часто звучать як "збагнути", "второпати", "втямити".
Приклади вживання
У побутовій мові слово "толк" може вживають у фразеологічних виразах. Ось правильні варіанти їхнього перекладу:
- Не возьму в толк — не збагну, не второпаю.
- Сбиваться с толку — збитися з пантелику, спантеличитися.
- Из него толк не выйдет — з нього не буде пуття.
- Из него будет толк – з нього будуть люди.
- Что из него толку — яка з нього користь.
- Говорить без толку — говорити безугаву, говорити безупину, забагато говорити.
- Бестолковые разговоры — пусті розмови, беззмістовні балачки.
- Без толку – даремно, марно, без потреби.
- Что толку – який сенс.
- Довести до толка – довести до пуття, до ладу.
- Знать толк (в чем) – розумітися (знатися) на чому.
- Толком не знаю — не знаю подробиць, до пуття нічого не знаю.
- Він такий бестолковий — він такий нетямущий, безголовий, йолоп, бевзень, тугодум.
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