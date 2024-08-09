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Слово "толк" – це русизм: як правильно перекласти його українською

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Як правильно перекладати та вживати відповідники цього слова

Слово "толк" у російській мові має кілька значень, пов'язаних із розумінням, сенсом та змістом. В українській мові слово воно часто вживається в різних контекстах, проте його точний переклад і відповідники можуть бути не зовсім очевидними.

Отже, в українській мові "толк" може бути перекладено як "пуття" або "тямка". Це слово вживається в контекстах, де йдеться про розуміння або сенс. У фразеологізмах, де використовується "толк", українські відповідники часто звучать як "збагнути", "второпати", "втямити".

Приклади вживання

У побутовій мові слово "толк" може вживають у фразеологічних виразах. Ось правильні варіанти їхнього перекладу:

  1. Не возьму в толк — не збагну, не второпаю.
  2. Сбиваться с толку — збитися з пантелику, спантеличитися.
  3. Из него толк не выйдет — з нього не буде пуття.
  4. Из него будет толк – з нього будуть люди.
  5. Что из него толку — яка з нього користь.
  6. Говорить без толку — говорити безугаву, говорити безупину, забагато говорити.
  7. Бестолковые разговоры — пусті розмови, беззмістовні балачки.
  8. Без толку – даремно, марно, без потреби.
  9. Что толку – який сенс.
  10. Довести до толка – довести до пуття, до ладу.
  11. Знать толк (в чем) – розумітися (знатися) на чому.
  12. Толком не знаю — не знаю подробиць, до пуття нічого не знаю.
  13. Він такий бестолковий — він такий нетямущий, безголовий, йолоп, бевзень, тугодум.

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