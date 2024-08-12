Можна поки відпочити від спеки: якої погоди чекати у Києві найближчим часом

Прогноз на найближчі дні

Початок тижня принесе у столицю України свіжість та мінливу хмарність. Синоптики прогнозують, що у період 12-14 серпня максимальна денна температура складатиме +23 градуси.

Хоча у місті й передбачається похмурість, але дощів не очікується. Про це повідомили на сайті Sinoptik.

Протягом понеділка, 12 серпня, ясна погода протримається майже весь час, але у денну годину очікується невелика хмарність. Повітря в цей день прогріється до +23 градусів, а вночі охолонуло до +15 градусів. Сила вітру не перевищить легких 3 м/с.

Наступного дня, 13 серпня, хмарність у місті пануватиме лише до вечора. Показники термометрів вдень підвищаться до +22 градусів, а вночі опустяться до +16 градусів. Сила вітру коливатиметься від штилю до легких 2 м/с.

У середу, 14 липня, також прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря вдень складатиме +23 градуси, а вночі — +15 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні у другій половині серпня. Синоптики кажуть, що наразі не варто радіти, адже за прохолодою ще прийде спека.