На Україну чекають погодні "гойдалки" від +7 до +38 градусів: прогноз на тиждень

Спочатку похолодає, але потім спека повернеться з новою силою

Найближчими днями в Україні буде переважно сухо і тепло. Проте початок тижня принесе похолодання, яке найбільше відчуватиметься у північних та західних областях країни. Однак воно буде недовгим і з середини тижня і у вихідні до нас повернеться спекотна погода: у південних областях місцями очікується до +38 градусів.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, 12 серпня в Україні опади малоймовірні. Стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27 градусів. На Закарпатті, у центральних та південних областях буде тепліше — +28…+33.

У вівторок, 13 серпня, опадів не прогнозується, лише на Сумщині вдень можливі короткочасні дощі та грози. Вночі буде 10-15 градусів вище нуля, у південних, центральних та східних областях +16…+21 градус. Вдень очікується +22…+27 градусів, на Закарпатті, у центральних та південних областях — 28-33 градуси тепла.

У середу, 14 серпня, дощів в Україні не буде. Ніч буде прохолодною: +7…+13 градусів, у південних областях та в Криму +15…+20. Вдень температура повітря прогнозується на рівні +24...+29 градусів, на Закарпатті та півдні країни 29-31 градус вище нуля.

У четвер, 15 серпня, по всій країні буде сухо та сонячно, невеликі дощі вдень можливі лише в Карпатах. Вночі градусники покажуть +12…+17 градусів; вдень прогнозується 26-31 градус вище за нуль. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни буде +28…+33 градуси.

У п’ятницю, 16 серпня, буде сухо та малохмарно, але в Карпатах місцями пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів тепла, вдень очікується +26…+31 градус; на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни повітря прогріється до 28-33 градусів із позначкою "плюс".

Субота, 17 серпня, буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18 градусів. Вдень прогнозується 29-34 градуси вище за нуль, у південно-західній частині країни місцями +35…+37 градусів.

У неділю, 18 серпня, короткочасні дощі з грозами можливі в Карпатах, на решті України без істотних опадів. У нічні години буде +16 ... +21 градус, вдень повітря розжариться до +30 ... +35, на півдні буде +36 ... +38 градусів.

Раніше Кібальчич розповів "Телеграфу" про погоду до кінця серпня. За його словами, вже з 19 числа у країні стане прохолодніше.