В ці знадобляться теплі речі, але ненадовго: синоптик розповів, якою буде погода в Україні у другу половину серпня (карта)

Спека прийде незабаром

У понеділок, 12 серпня, в Україні відбудеться похолодання. Проте вже наприкінці тижня прийде літня спека, яка триватиме до кінця серпня.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. За його прогнозами, у другу декаду серпня очікується розвиток висотного циклону над північно-східною Європою та просідання висотної фронтальної зони на південь. Це спричинить проникнення на схід Європи холодного повітря з території Норвезького моря та Скандинавського півострова.

Тому, в більшості областей України в період з 12 по 15 серпня відбудеться короткочасне похолодання, яке практично не торкнеться лише південних областей, Криму та Закарпаття. Найбільш відчутно знизиться нічна температура: у західних, північних та місцями східних областях вона становитиме близько +7…+13 градусів, що на кілька градусів нижче кліматичної норми.

При цьому, денна максимальна температура буде в досить комфортних межах: +22…+28 градусів. На півдні буде помітно тепліше, особливо на узбережжі морів. Тут уночі стовпчики термометрів коливатимуться в діапазоні +14…+20 градусів, а вдень +27…+32.

Але за його словами, істотних опадів під час похолодання в Україні не очікується. Від них захистить область високого тиску, яка сприятиме розмиттю атмосферних фронтів. Проте місцями у північній частині та західних регіонах невеликі дощі можливі, але вони матимуть локальний характер та невелику інтенсивність.

А ось зміна погодних умов в Україні передбачається з вечора 15 серпня. Повітряні потоки поступово повернути на південно-західні, завдяки чому до нас надійде спекотна повітряна маса з Балканського півострова

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