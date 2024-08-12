Можно пока отдохнуть от жары: какой погоды ждать в Киеве в ближайшее время

Прогноз на ближайшие дни

Начало недели принесет в столицу Украины свежесть и переменную облачность. Синоптики прогнозируют, что в период 12-14 августа максимальная дневная температура составит +23 градуса.

Хотя в городе и предполагается пасмурность, но дождей не ожидается. Об этом сообщили на сайте Sinoptik.

В понедельник, 12 августа, ясная погода продержится почти все время, но в дневные часы ожидается небольшая облачность. Воздух в этот день прогреется до +23 градуса, а ночью остыл до +15 градусов. Сила ветра не превысит легкие 3 м/с.

На следующий день, 13 августа, облачность в городе будет царить только до вечера. Показатели термометров днем повысятся до +22 градусов, а ночью опустятся до +16 градусов. Сила ветра будет колебаться от штиля до легких 2 м/с.

В среду, 14 июля, также прогнозируется переменная облачность. Температура воздуха будет днем составлять +23 градуса, а ночью — +15 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине во второй половине августа. Синоптики говорят, что пока не стоит радоваться, ведь за прохладой придет еще жара.