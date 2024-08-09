Київ ще накриє спека до +39°C: синоптики назвали дати

Також можливий дощ

Вже цими вихідними, 10-11 серпня, деякі регіони України очікують дощі та помірно тепла погода. Проте синоптики вже прогнозують спеку для Києва до +39°С наступного тижня.

За даними порталу pogoda.meta.ua, в столиці України наступної суботи, 17 серпня, очікується вдень від +31 до +39°С.

У неділю, 18 серпня, буде до +35 °С. Опадів у ці вихідні не обіцяють, але можлива помірна хмарність. Вночі температура у спекотні вихідні може досягти позначки в 31°С.

Водночас meteo.ua прогнозує 17 серпня температуру вдень у Києві до +36°С максимум, а вночі — до +22°С. Також на суботу обіцяють невеличкий дощ вдень, як і у неділю. У столиці 18 серпня сонце пригріє до +31°С вдень, а в ночі — до 21°С.

А от портал meteofor.com.ua обіцяє спеку в Києві на вихідні, 17-18 серпня, але не сильну. У суботу до +32°С, а у неділю — до +27°С. Також 18 серпня столицю може накрити гроза з невеликим дощем, який до вечора вщухне.

Нагадаємо, що на кінець тижня, 10-11 серпня, синоптики обіцяють в столиці дощі та помірну температуру до +26°С. Опади прогнозують не сильні, тому кияни все ж зможуть насолодитись літнім теплом.

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