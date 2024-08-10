В Україні різко похолодає, але спека ще повернеться: відомий синоптик дав прогноз на серпень та назвав дати

Опадів в останній місяць літа буде обмаль

Початок серпня приніс у більшість регіонів України комфортну температуру повітря. У синоптичних процесах над Європейським континентом починають проглядатися перші ознаки осені, що наближається, проте у серпні ще буде спекотно.

Прогнозом погоди на серпень із "Телеграфом" поділився відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. За його словами, все частіше розвиваються повітряні потоки з північної частини Атлантичного океану та території Скандинавського півострова, приносячи із собою прохолодне та вологіше повітря.

За прогнозами, у другу декаду серпня очікується розвиток висотного циклону над північно-східною Європою та просідання висотної фронтальної зони на південь. Це спричинить проникнення на схід Європи холодного повітря з території Норвезького моря та Скандинавського півострова.

Тому, в більшості областей України в період з 12 по 15 серпня відбудеться короткочасне похолодання, яке практично не торкнеться лише південних областей, Криму та Закарпаття. Найбільш відчутно знизиться нічна температура: у західних, північних та місцями східних областях вона становитиме близько +7…+13 градусів, що на кілька градусів нижче кліматичної норми.

При цьому, денна максимальна температура буде в досить комфортних межах: +22…+28 градусів. На півдні буде помітно тепліше, особливо на узбережжі морів. Тут уночі стовпчики термометрів коливатимуться в діапазоні +14…+20 градусів, а вдень +27…+32.

На карті вторгнення скандинавського холоду в Україну станом на 12 серпня. Чим темніший колір заливки, тим холодніша повітряна маса в порівнянні з кліматичною нормою

При цьому істотних опадів під час похолодання в Україні не очікується. Від них захистить область високого тиску, яка сприятиме розмиттю атмосферних фронтів. Проте місцями у північній частині та західних регіонах невеликі дощі можливі, але вони матимуть локальний характер та невелику інтенсивність.

Зміна погодних умов в Україні передбачається з вечора 15 серпня. Повітряні потоки поступово повернути на південно-західні, завдяки чому до нас надійде спекотна повітряна маса з Балканського півострова.

В результаті, починаючи із західних та південних областей, 16 – 18 серпня температура повітря значно зросте. Вночі прогнозується +16...+22 градуси, днем +28...+34 градуси. У південних, центральних та східних регіонах місцями спека досягне +35…+37 градусів.

Проте спека, зазначає синоптик, надовго не затримається. Вже з 19 серпня циклонічна діяльність та атмосферні фронти із західної Європи витіснять спекотне повітря за межі нашої країни.

Таким чином, у серпні очікуються суттєві коливання температури повітря та атмосферного тиску. Опадів прогнозується мало й у більшості областей спостерігатиметься їх недолік.

Раніше "Телеграф" розповідав про погоду у Києві на наступні 10 днів. Столицю до кінця літа накриє спека, синоптики назвали дати.