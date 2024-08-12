Вони тільки наші: відповідників цих українських слів точно немає в російських словниках

Деякі слова мають неповторні частки

В кожній країні є слова, які зрозумілі лише її громадянам. Україна також має свої унікальні слова, точних аналогів яких не знайдеться у російській мові.

Мовознавці навели кілька прикладів слів, які є лише в українській мові. Їх можна відрізнити за унікальною часткою -арня(ярня), як йдеться у матеріалі "OBOZ.UA".

Вони наводять приклад "книгарня", слово, яке точно не знайдеться в російських словниках. Так само і винарня, тобто "винный магазин", броварня, тобто "пивной завод" та сироварня — "сыроваренный завод".

Крім них, є слово "вирій" — місце, куди відлітають птахи. Замінника у російській мові цьому слову немає і просто кажуть, що птахи відлітають у теплі краї.

Водночас також є слова кшталт, залізниця, шахівниця та нівроку – це також виключно українські слова без російськомовних відповідників. У цей список можна ще записати лексему "Переможу", адже російською можна сказати лише так — "одержу победу".

У виданні також йдеться, що здебільшого до однієї російської лексеми можна дібрати значну кількість українських слів:

болтать" – балакати, гомоніти, гуторити, патякати; мотляти, теревенити; плескати язиками тощо;

"включать" – заводити, включати; зараховувати; вмикати;

"масло" – масло (вершкове); олія; мастило;

"открывать" – відчиняти (двері, вікно); відкривати (збори); винаходити (нові засоби лікування); розплющувати (очі); розгортати (книжку); відкорковувати (пляшку);

"разойтись", "расходиться" – розійтись, розходитись; розцуратись, розсваритись; різнитись; не погоджуватися; розпалитися; розсохнутись; розминутись.

До того ж росіяни, ймовірно, не зможуть зрозуміти слова бентежити, натякати, добродій, митець та обіруч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською можна називати жителя Російської Федерації.