Рус

Ці українські прізвища виникли ще за язичництва: серед них є найрідкісніші

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українці ведуть хоровод Новина оновлена 19 липня 2024, 17:54
Українці ведуть хоровод. Фото Ілюстративне фото

Деякі прізвища з цього списку настільки рідкісні, що їх носить лише одна людина в країні

Українські прізвища мають багату історію походження. Родові імена давали за якостями людини, за спроможністю сім’ї, інколи ж у це питання втручалася віра.

Наприклад, українці досі носять прізвища, які походять від назв слов’янських богів, яким поклонялися наші предки язичники. Докладніше про це розповіла у книзі "Рідні імена. Слов’янський іменаслов" етнолог, філософ та релігієзнавець Галина Лозко.

Вже у X столітті майже всі українці мали прізвище, тоді як у Франції на початку цього періоду тільки почали впроваджувати цю практику. Від імен язичницьких богів виникли такі українські прізвища:

  • Перун (1178 носіїв)
  • Лелич (23 носія)
  • Родич (484 носія)
  • Родович (18 носіїв)
  • Велес (9 носіїв) або Велесь (155 носіїв)
  • Живан (41 носій).

Є й просто "божественні" прізвища, які походять від слова "Бог", тому що віра завжди займала важливе місце в житті наших предків:

  • Божич (49 носіїв)
  • Богочук (1 носій)
  • Божа (234 носія)
  • Богун (2893 носія)
  • Богуцький (1057 носіїв)
  • Богоніс (458 носіїв)
  • Богомас (1 носій)
  • Божар (20 носіїв)
  • Молибога (261 носій).

Також "Телеграф" розповідав про те, яке прізвище вказує на те, що предки були давньогрецькими царями. Українцям озвучили справді незвичайне родове ім’я.

Теги:
#Українська мова #Віра #Прізвище #Походження