Ці українські прізвища виникли ще за язичництва: серед них є найрідкісніші
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Деякі прізвища з цього списку настільки рідкісні, що їх носить лише одна людина в країні
Українські прізвища мають багату історію походження. Родові імена давали за якостями людини, за спроможністю сім’ї, інколи ж у це питання втручалася віра.
Наприклад, українці досі носять прізвища, які походять від назв слов’янських богів, яким поклонялися наші предки язичники. Докладніше про це розповіла у книзі "Рідні імена. Слов’янський іменаслов" етнолог, філософ та релігієзнавець Галина Лозко.
Вже у X столітті майже всі українці мали прізвище, тоді як у Франції на початку цього періоду тільки почали впроваджувати цю практику. Від імен язичницьких богів виникли такі українські прізвища:
- Перун (1178 носіїв)
- Лелич (23 носія)
- Родич (484 носія)
- Родович (18 носіїв)
- Велес (9 носіїв) або Велесь (155 носіїв)
- Живан (41 носій).
Є й просто "божественні" прізвища, які походять від слова "Бог", тому що віра завжди займала важливе місце в житті наших предків:
- Божич (49 носіїв)
- Богочук (1 носій)
- Божа (234 носія)
- Богун (2893 носія)
- Богуцький (1057 носіїв)
- Богоніс (458 носіїв)
- Богомас (1 носій)
- Божар (20 носіїв)
- Молибога (261 носій).
Також "Телеграф" розповідав про те, яке прізвище вказує на те, що предки були давньогрецькими царями. Українцям озвучили справді незвичайне родове ім’я.