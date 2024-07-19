Ці українські прізвища виникли ще за язичництва: серед них є найрідкісніші

Деякі прізвища з цього списку настільки рідкісні, що їх носить лише одна людина в країні

Українські прізвища мають багату історію походження. Родові імена давали за якостями людини, за спроможністю сім’ї, інколи ж у це питання втручалася віра.

Наприклад, українці досі носять прізвища, які походять від назв слов’янських богів, яким поклонялися наші предки язичники. Докладніше про це розповіла у книзі "Рідні імена. Слов’янський іменаслов" етнолог, філософ та релігієзнавець Галина Лозко.

Вже у X столітті майже всі українці мали прізвище, тоді як у Франції на початку цього періоду тільки почали впроваджувати цю практику. Від імен язичницьких богів виникли такі українські прізвища:

Перун (1178 носіїв)

Лелич (23 носія)

Родич (484 носія)

Родович (18 носіїв)

Велес (9 носіїв) або Велесь (155 носіїв)

Живан (41 носій).

Є й просто "божественні" прізвища, які походять від слова "Бог", тому що віра завжди займала важливе місце в житті наших предків:

Божич (49 носіїв)

Богочук (1 носій)

Божа (234 носія)

Богун (2893 носія)

Богуцький (1057 носіїв)

Богоніс (458 носіїв)

Богомас (1 носій)

Божар (20 носіїв)

Молибога (261 носій).

Також "Телеграф" розповідав про те, яке прізвище вказує на те, що предки були давньогрецькими царями. Українцям озвучили справді незвичайне родове ім’я.