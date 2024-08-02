Залиште "мучноє" та "жаркоє" росіянам: як це правильно називається українською

Нерідко плутаємо російські слова з українськими

Низка історичних чинників призвели до того, що українська мова рясніє запозиченнями з російської. Росіянізми перетворюють нашу рідну мову на суржик і з цим варто боротися.

Філологиня Марія Словолюб записала коротеньке відео, в якому швиденько пройшлася по словам, що часто плутають з російськими. Ролик виклала у своєму TikTok.

Перелік слів, які часто вживають неправильно:

не "мучне", а "борошняні вироби"

не "творог", а "сир"

не "блінчики", а "млинці", також є діалектна форма "налисники"

не "пірожиноє", а "тістечко"

не "глоток", а "ковток", до прикладу, "ковток води"

не "сєльодка", а "осередець"

не "жаркоє", а "печеня", наприклад "печеня по-гуцульськи", що означає "м’ясо запечене за гуцульським рецептом"

не "морковний сік", а "морквяний сік"

не "сладкоєжка", а "ласунка" або "ласун"

не "вкусняшка", а "смаколик"

не "салфєтка", а "серветка"

не "пріятного апетиту", а "смачного"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно українською звертатись до незнайомця. Ніяких "мужик" та "мужчина".