Залиште "мучноє" та "жаркоє" росіянам: як це правильно називається українською
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Нерідко плутаємо російські слова з українськими
Низка історичних чинників призвели до того, що українська мова рясніє запозиченнями з російської. Росіянізми перетворюють нашу рідну мову на суржик і з цим варто боротися.
Філологиня Марія Словолюб записала коротеньке відео, в якому швиденько пройшлася по словам, що часто плутають з російськими. Ролик виклала у своєму TikTok.
Перелік слів, які часто вживають неправильно:
- не "мучне", а "борошняні вироби"
- не "творог", а "сир"
- не "блінчики", а "млинці", також є діалектна форма "налисники"
- не "пірожиноє", а "тістечко"
- не "глоток", а "ковток", до прикладу, "ковток води"
- не "сєльодка", а "осередець"
- не "жаркоє", а "печеня", наприклад "печеня по-гуцульськи", що означає "м’ясо запечене за гуцульським рецептом"
- не "морковний сік", а "морквяний сік"
- не "сладкоєжка", а "ласунка" або "ласун"
- не "вкусняшка", а "смаколик"
- не "салфєтка", а "серветка"
- не "пріятного апетиту", а "смачного"
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно українською звертатись до незнайомця. Ніяких "мужик" та "мужчина".