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Залиште "мучноє" та "жаркоє" росіянам: як це правильно називається українською

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 02 серпня 2024, 22:16

Нерідко плутаємо російські слова з українськими

Низка історичних чинників призвели до того, що українська мова рясніє запозиченнями з російської. Росіянізми перетворюють нашу рідну мову на суржик і з цим варто боротися.

Філологиня Марія Словолюб записала коротеньке відео, в якому швиденько пройшлася по словам, що часто плутають з російськими. Ролик виклала у своєму TikTok.

Перелік слів, які часто вживають неправильно:

  • не "мучне", а "борошняні вироби"
  • не "творог", а "сир"
  • не "блінчики", а "млинці", також є діалектна форма "налисники"
  • не "пірожиноє", а "тістечко"
  • не "глоток", а "ковток", до прикладу, "ковток води"
  • не "сєльодка", а "осередець"
  • не "жаркоє", а "печеня", наприклад "печеня по-гуцульськи", що означає "м’ясо запечене за гуцульським рецептом"
  • не "морковний сік", а "морквяний сік"
  • не "сладкоєжка", а "ласунка" або "ласун"
  • не "вкусняшка", а "смаколик"
  • не "салфєтка", а "серветка"
  • не "пріятного апетиту", а "смачного"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно українською звертатись до незнайомця. Ніяких "мужик" та "мужчина".

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#Українська мова #Правила #Говоримо українською