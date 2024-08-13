Перша осіння прохолода: якою буде погода в Україні 14 серпня та чи дощитиме

Деякі регіони спека в +30°С не відпустить

Україну продовжує накривати літня прохолода та комфортна температура, так, у середу, 14 серпня, синоптики прогнозуються у більшості регіонів до +25°С. Але деяких областей все ж торкнеться спека.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. На середу синоптики прогнозують дощ та сильну хмарність у Сумській, Харківській та Луганській областях.

Східні регіони України вдень очікує від +23°С до +29°С, вночі стовпчик термометра опуститься до +13°С. Помірна хмарність протримається протягом доби. Південні області також очікує помірна спека, адже сонце пригріє до +30°С вдень та до +17°С вночі.

Західні регіони країни очікує більш відчутна прохолода з +25°С вже та +13 °С вночі. В центрі України стовпчик термометра коливатимуться протягом доби від +12°С до +27°С. Північні області очікує вдень до +25°С максимум, а вночі температура може охолонути до +12°С.

На середу, 14 серпня, в Україні оголошено гідрологічне попередження.

"Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий)", — йдеться у повідомлені.

Також в деяких регіонах підвищений рівень пожежної небезпеки, зокрема, у східних, більшості центральних, Сумській, Миколаївській, Запорізькій областях та в Криму.

Нагадаємо, що на Україну насувається аномальна спека. Вже наступного тижня стовпчики термометрів підскочать до +41°С.

Раніше "Телеграф" писав, що синоптик розповів, якою буде погода в Україні у другу половину серпня.