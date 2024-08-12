Аномальна спека повертається: коли та де в Україні очікувати до +41°С

Опадів та сильної хмарності можна не чекати

Україну найближчим часом знову накриє аномальна спека, попри помірно теплу погоду цього тижня. Синоптики прогнозують до +41°С в деяких регіонах та Києві.

Про це йдеться на порталі Ventusky. Вже у суботу та неділю, 17-18 серпня, по всій території України очікується до +33°С, а подекуди і +35°С вдень.

З понеділка, 19 серпня, прогнозується помірне підвищення температури до +36°С вдень та +20°С вночі. Пік спеки припадає на 20 серпня, коли майже усі регіони, окрім західних, накриють гарячі повітряні маси. Вдень сонце пригріє від +35°С до +40°С, а вночі очікується +22°С в середньому.

Опади на спекотний початок наступного тижня не прогнозуються, але буде помірна хмарність. Також південні та східні області накриє сильний вітер, пориви подекуди становитимуть до 25 м\с.

На четвер, 22 серпня, синоптики прогнозують подекуди навіть +41°С.

Проте спека почне спадати з суботи, 24 серпня, тоді показник термометра знизиться від +33 до +35°С.

Зауважимо, що портал meteofor.com.ua не прогнозує таке сильне потепління, адже, за його даними, 19-20 серпня буде найспекотнішим з +34°С у південно-східних регіонах.

Нагадаємо, що в столиці наступного тижня спеку до +39°С обіцяють на вихідні, 17-18 серпня. Водночас можливий невеликий дощ у неділю, який до вечора закінчиться.

Раніше "Телеграф" писав, що синоптик розповів, якою буде погода в Україні у другу половину серпня.