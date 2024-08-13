Первая осенняя прохлада: какой будет погода в Украине 14 августа и будет ли дождь

Некоторые регионы жара в +30°С не отпустит

Украину продолжает накрывать летняя прохлада и комфортная температура, так в среду, 14 августа, синоптики прогнозируются в большинстве регионов до +25°С. Но некоторых областей все же коснется жара.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В среду синоптики прогнозируют дождь и сильную облачность в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Восточные регионы Украины днем ожидает от +23°С до +29°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Умеренная облачность продержится в течение суток. Южные области также ожидает умеренная жара, ведь солнце пригреет до +30°С днем и до +17°С ночью.

Западные регионы страны ожидает более ощутимая прохлада с +25°С днем и +13°С ночью. В центре Украины столбик термометра будет колебаться в течение суток от +12°С до +27°С. Северные области ожидает днем до +25°С максимум, а ночью температура может охладиться до +12°С.

В среду, 14 августа, в Украине объявлено гидрологическое предупреждение.

"В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый)", — говорится в сообщении.

Также в некоторых регионах повышен уровень пожарной опасности, в частности, в восточных, большинстве центральных, Сумской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму.

Напомним, что на Украину надвигается аномальная жара. Уже на следующей неделе столбики термометров подпрыгнут до +41°С.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптик рассказал, какой будет погода в Украине во второй половине августа.