Є кілька проблем: чому Україна не може купувати в Європі більше електроенергії

Потреба України в імпорті перевищує 2,2 ГВт

Зараз ситуація в енергетичній системі України, зокрема й завдяки імпорту електроенергії з країн Європи, дозволяє не застосовувати графіки відключень. Проте з настанням холодів вони можуть повернутися, адже може не бути можливості збільшити закупівлі електрики в сусідів.

Як пише hromadske, Україна виконала всі технічні роботи для збільшення імпорту та зі свого боку забезпечила можливість отримувати з-за кордону значно більше ніж 1,7 ГВт. Проте свою частку роботи мають виконати й країни Європи.

"Україна має перспективу збільшення імпорту до 2,2 ГВт. Усі роботи реально виконати до початку опалювального сезону. Це досить доступно, цілком реально знайти фінансування під такі роботи, адже для Польщі, Угорщини це теж дохід, їм вигідно розширювати можливості для експорту", — пояснила аналітик ринку електроенергії в консалтинговій компанії ExPro Дарія Орлова.

Проте імпорт понад 2,2 ГВт організувати складніше. Для цього не лише треба провести низку технічних робіт, але й домовитися з трейдерами та біржами на території країн-сусідів.

За словами директора словацької консалтингової компанії DMV International sro Вадима Полякова, для цього необхідно встановлювати довгострокові ділові відносини з постачальниками електрики з Європейського Союзу. Один з варіантів — створення власних трейдингових компаній, які могли б працювати на закордонних ринках і домовлятися про закупівлю електроенергії. Найпростіше та найшвидше у плані організації компанії-трейдера Україні працювати саме зі Словаччиною.

В інших країнах умови менш комфортні. Наприклад, мито за отримання ліцензії в Угорщині складає 16 тисяч євро, тоді як у Словаччині — 1950 євро.

Однак основне питання в тому, що українські енергетичні компанії націлені на відбудову власних потужностей для генерації, а не на довгострокове імпортування. У цій ситуації саме Міністерство енергетики мало би закласти новий енергетичний ринок, у якому чітко визначити частку імпорту.

Потреба України перевищує 2,2 ГВт, а значне збільшення імпорту вимагає будівництва нових ліній передач. Водночас це тривалий та бюрократичний процес, як у нас, так і в ЄС. Це займе три-чотири роки, але є необхідністю. Україна й надалі синхронізуватиметься з європейською мережею.

Як розповідав "Телеграф", експерт з питань енергетики Андрій Закревський вважає, що ситуація з електропостачанням в Україні може погіршитися, коли у школах закінчаться канікули.