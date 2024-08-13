Есть несколько проблем: почему Украина не может покупать в Европе больше электроэнергии

Потребность Украины в импорте превышает 2,2 ГВт

Сейчас ситуация в энергетической системе Украины, в том числе благодаря импорту электроэнергии из стран Европы, позволяет не применять графики отключений. Однако с наступлением холодов они могут вернуться, ведь может не быть возможности увеличить закупки электричества у соседей.

Как пишет hromadske, Украина выполнила все технические работы для увеличения импорта и со своей стороны обеспечила возможность получать из-за границы значительно более 1,7 ГВт. Теперь свою часть работы должны выполнить и страны Европы.

"У Украины есть перспектива увеличения импорта до 2,2 ГВт. Все работы реально выполнить до начала отопительного сезона. Это достаточно доступно, вполне реально найти финансирование под такие работы, ведь для Польши, Венгрии это тоже доход, им выгодно расширять возможности для экспорта", – объяснила аналитик рынка электроэнергии в консалтинговой компании ExPro Дария Орлова.

Однако импорт более 2,2 ГВт организовать сложнее. Для этого нужно не только провести ряд технических работ, но и договориться с трейдерами и биржами на территории стран-соседей.

По словам директора словацкой консалтинговой компании DMV International sro Вадима Полякова, для этого необходимо устанавливать долгосрочные деловые отношения с поставщиками электричества из Европейского Союза. Один из вариантов – создание собственных трейдинговых компаний, которые могли бы работать на зарубежных рынках и договариваться о закупке электроэнергии. Самое простое и быстрое в плане организации компании-трейдера Украины работать именно со Словакией.

В других странах условия менее комфортны. Например, пошлина за получение лицензии в Венгрии составляет 16 тысяч евро, тогда как в Словакии – 1950 евро.

Однако основной вопрос состоит в том, что украинские энергетические компании нацелены на восстановление собственных мощностей для генерации, а не на долгосрочное импортирование. В этой ситуации именно Министерство энергетики должно заложить новый энергетический рынок, на котором четко определить долю импорта.

Потребность в Украине превышает 2,2 ГВт, а значительное увеличение импорта требует строительства новых линий передач. В то же время, это длительный и бюрократический процесс, как у нас, так и в ЕС. Это займет три-четыре года, но является необходимым. Украина и дальше будет синхронизироваться с европейской сетью.

Как рассказывал "Телеграф", эксперт по энергетике Андрей Закревский считает, что ситуация с электроснабжением в Украине может ухудшиться, когда в школах закончатся каникулы.