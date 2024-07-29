Потягне електроплиту, пралку та холодильник: яку зарядну станцію вибрати

При цьому сценарії ви зможете займатися всіма своїми домашніми справами, не зважаючи на відключення

В Україні останнім часом суттєво покращилася ситуація в енергосистемі. Однак, згідно з прогнозами, це явище, на жаль, є тимчасовим. З настанням холодів та за нових обстрілів РФ українці знову ризикують залишитися без світла. У зв’язку з цим багато хто вже зараз замислюється про свою енергонезалежність.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні та допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період. Для цього ми випустимо низку матеріалів, які допоможуть вибрати станцію "на будь-які випадки життя". Дізнатися про нові матеріали ви можете у цьому розділі сайту.

Саме в цьому матеріалі ми розглянемо сценарій, при якому ви можете займатися всіма своїми домашніми справами, не звертаючи уваги на відключення.

Для цього ми візьмемо: холодильник (чотири години роботи), пральну машину (півтори години роботи), електроплиту (година роботи).

Ми розрахували, що в середньому вся ця техніка за такого режиму роботу "з’їсть" 2900 Вт-год. А параметри вашої станції мають виглядати, як мінімум, так:

Відповідно, зарядні станції, які "потягнуть" такий режим роботи, виглядають так:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які зарядні станції допоможуть зігрітися взимку та скільки вони коштують.