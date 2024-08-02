Відключень нема, бо...: експерт назвав несподівану причину стабільності енергосистеми (відео)

Ситуація може змінитися залежно від обстрілів та генерації електроенергії

Зазвичай енергосистема має періоди підвищеного споживання електроенергії. Зараз їх немає. Адже в школах ще продовжуються літні канікули.

Таку думку висловив експерт з питань енергетики Андрій Закревський. Подробицями він поділився в етері КИЇВ24.

"Ми зранку не прокидаємося і не готуємося, щоб відвести дітей до школи. Мама не прасує сорочку. Це не дитина, а то й дві, яким треба прасувати.", — пояснив він.

Окрім того, коли школи працюють, вони споживають значну кількість електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

За словами Андрія Закревського, піки стали меншими, і вони є розмитими.

Ситуація в електросистемі

Аномальна спека пішла з території України. Через це ситуація в енергосистемі почала стабілізуватися. Окрім того, з ремонту вдалося вивести одразу декілька блоків АЕС. Голова Укренерго Кудрицький зазначив, що є усі шанси вважати, що найскладніший період літа вже позаду.

Проте, про повне подолання енергетичної говорити зарано. Ситуація може змінитися залежно від обстрілів та генерації електроенергії.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в "Укренерго" розповіли, чи повернуться графіки відключення світла найближчим часом та чого чекати українцям.