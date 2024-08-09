В липні під час найжорсткіших відключень керівництво Укренерго підняло собі зарплату на 30%

В липні 2024 року керівництво державної компанії НЕК "Укренерго" отримало 2,2 млн грн заробітної плати, що на 30% або на 500 тис. грн більше, ніж в червні. Про це свідчать дані на сайті державної компанії.

Причина 30%-го підвищення заробітної плати керівництву державної компанії в звіті не розкриваються.

Нагадаємо, саме в липні Україні зіткнулася з найжорсткішими графіками відключень світла, коли без електропостачання люди були по 14-16 годин на добу.

Всього, за даними державної компанії "Укренерго", за 7 місяців 2024 року заробітна плата керівництва компанії склала майже 22 млн грн.

До керівництва "Укренерго" входить 5 осіб — Володимир Кудрицький, Олексій Брехт, Сергій Галаган, Олег Скрипник та Андрій Немировський.