Зеленський просить Раду терміново зібратися: є чотири важливі питання

Вже у серпні необхідне посилення деяких правових позицій нашої держави

Український президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради із закликом терміново зібратися, щоб вирішити важливі питання. Загалом на порядку їх чотири.

Відповідну заяву глава держави зробив у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі 15 серпня. У ньому він заявив, що вже у серпні потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави.

"По-перше, ми маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової", — зазначив президент.

Друге питання, яке необхідно обговорити, полягає в тому, що кожен воїн заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується зокрема тих наших воїнів – українських легіонерів, які зараз мають громадянство інших держав, але поки що не України. Зеленський наголосив, що всі вони мають право бути нашими громадянами. Також це справедливо розповсюдити й на їхніх рідних.

"Третє — має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни добувають у боях. Ми повинні це влаштувати", — сказав президент.

Четверте питання стосуватиметься того, щоб позбавити будь-яких звань та нагород всіх зрадників та колаборантів, які після 24 лютого 2022 року перейшли на бік ворога.

"Це має бути зроблено реально — так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а справді фіксувало, як Україна ставиться до такої особи", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський провів Ставку 15 серпня, на якій оголосили про створення військової комендатури Курської області.