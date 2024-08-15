Зеленский просит Раду срочно собраться: есть четыре важных вопроса

Уже в августе необходимо усиление некоторых правовых позиций нашего государства

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом срочно собраться, чтобы решить важные вопросы. Всего на повестке их четыре.

Соответствущее заявление глава государства сделал в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале 15 августа. В нем он заявил, что уже в августе нужно усиление некоторых правовых позиций нашего государства.

"Во-первых, мы должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и будут участвовать во всех других действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", — отметил президент.

Второй вопрос, который необходимо обсудить, заключается в том, что каждый воин заслуживает признания и максимальной поддержки. Это касается, в частности, тех наших воинов – украинских легионеров, которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Зеленский подчеркнул, что все они имеют право быть нашими гражданами. Также это справедливо распространить и на их родных.

"Третий — должен быть урегулирован вопрос трофейного оружия, которое наши воины добывают в боях. Мы должны это устроить", — сказал президент.

Четвертый вопрос будет касаться того, чтобы лишить каких-либо званий и наград всех предателей и коллаборантов, которые после 24 февраля 2022 года перешли на сторону врага.

"Это должно быть сделано реально – так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский провел Ставку 15 августа, на которой объявили о создании военной комендатуры Курской области.