Добудова блоків ХАЕС — питання стратегічних інтересів України, — економіст

Владу закликають не протиставляти розвиток атомної енергетики та розбудову розгалуженої системи генерувальних балансуючих потужностей в Україні. Атомні електростанції (АЕС) залишатимуться основою енергетичного сектору країни протягом найближчих 30-40 років, забезпечуючи стабільність і конкурентоспроможність економіки.

Про це заявив економіст Борис Кушнірук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Кушнірук підкреслив, що малі генерувальні потужності, які працюють на газу, можуть ефективно балансувати енергосистему, проте їхня висока собівартість не дозволяє розглядати їх як повноцінну альтернативу АЕС. За його даними, електроенергія, вироблена на АЕС, у 3-5 разів дешевша, ніж інші види генерації, що створює вагомі переваги для українського бізнесу та населення.

Економіст вважає, що добудова 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС та будівництво нових атомних блоків є стратегічним пріоритетом для України. Це дозволить не лише забезпечити стабільну енергогенерацію, але й підтримати конкурентоздатність вітчизняних товаровиробників на шляху інтеграції до ЄС.

Кушнірук також наголосив на необхідності одночасного розвитку як АЕС, так і балансуючих потужностей для досягнення довгострокових інтересів держави.

Нагадаємо, днями західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів WENRA підтримала прагнення України добудувати блоки Хмельницької АЕС.