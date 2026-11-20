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Пристрасті з "Карфагеном" набирають обертів. Скандал навколо операції НАБУ та САП давно вийшов за межі звичайного антикорупційного розслідування, а майже шестигодинні свідчення генерала СБУ Сергія Дуки на парламентській ТСК лише додали запитань до керівництва антикорупційних органів.

Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній, коментуючи ситуацію навколо операції "Карфаген" та суспільну дискусію щодо діяльності НАБУ і САП.

На думку експерта, головна проблема полягає у подвійних стандартах, коли одних посадовців вимагають негайно притягнути до відповідальності, а інших намагаються захистити від будь-яких незручних запитань: "Корупція не може бути "правильною" чи "неправильною" залежно від того, хто саме опинився в центрі скандалу — Міндіч, Єрмак, Галущенко чи керівники НАБУ та САП Семен Кривонос і Олександр Клименко".

Загородній вважає, що частина медіа та антикорупційних активістів, які роками вимагали прозорості від інших державних структур, тепер фактично намагаються обмежити критику керівництва НАБУ і САП: "Водночас вимагати відповідей від антикорупційних органів — таке саме право суспільства, як вимагати їх від прокуратури, СБУ чи уряду. І ті, хто ставить запитання Кривоносу та Клименку, мають не менше підстав називатися борцями з корупцією".

Він підкреслив, що, на його думку, під прикриттям боротьби з корупцією в Україні може відбуватися масштабна кампанія з дискредитації державних інституцій.

"Тому головне завдання сьогодні — не рятувати репутацію окремих керівників НАБУ та САП, а забезпечити однакову відповідальність усіх посадовців перед законом. Адже рятувати потрібно державні інституції від корупціонерів, а не ховати можливих корупціонерів за табличками з назвами державних відомств", — підкреслив Загородній.