Вжарить до +40°С: синоптики назвали 5 міст, де в Україні буде найспекотніше

Навіть хмарність та дощ не врятують

На Україну насувається спека до +40°С, яка вже найближчими днями, з понеділка, 19 серпня, накриє майже всю територію. Вона протримається майже тиждень.

За даними порталу meteo.ua, найспекотніше буде у Запорізькій області. Там у п'ятницю, 23 серпня, вдень стовпчик термометра сягне +40°С.

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У Дніпрі з 19 по 27 серпня синоптики прогнозують спеку від +34 до +39°С без значних опадів. Проте 21 та 22 серпня весь день небо буде затягнуте хмарами, але термометр сягне +28°С.

У Миколаєві та області спека почнеться з суботи, 17 серпня, і протримається до 27 серпня. В цей період температура коливатиметься від +34 до +38°С. Опади прогнозуються на 21 серпня у вигляді дощу, а з 19 по 22 обіцяють помірну хмарність.

Херсон та область також очікує спека від +34 до +38 градусів протягом усього наступного тижня з 19 серпня. Невеликий дощ синоптики обіцяють на 22 серпня, до того ж протягом тижня очікується помірна хмарність.

У Запоріжжі та області буде найспекотніше, адже на піку термометр показуватиме до +40°С. З 19 серпня температура від +38 градусів поступово буде зростати. Водночас можлива невелика хмарність з середини тижня, яка у четвер, 22 серпня, переросте у невеличкий дощ.

У Кропивницькому синоптики обіцяють до +39°С з помірною хмарністю протягом тижня. Дощ у період з 19 по 26 серпня не прогнозується.

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