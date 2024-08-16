Вжарит до +40°С: синоптики назвали 5 городов, где в Украине будет жарче всего

Даже облачность и дождь не спасут

На Украину надвигается жара до +40°С, которая в ближайшие дни, с понедельника, 19 августа, накроет почти всю территорию. Она продержится почти неделю.

По данным портала meteo.ua, жарче всего будет в Запорожской области. Там в пятницу, 23 августа, днем столбик термометра достигнет +40°С.

Где солнце пригреет на максимум в Украине?

В Днепре с 19 по 27 августа синоптики прогнозируют жару от +34 до +39°С без существенных осадков. Тем не менее 21 и 22 августа весь день небо будет затянуто облаками, но термометр достигнет +28°С.

В Николаеве и области жара начнется с субботы, 17 августа, и продержится до 27 августа. В этот период температура будет колебаться от +34 до +38°С. Осадки прогнозируются на 21 августа в виде дождя, а с 19 до 22 обещают умеренную облачность.

Херсон и область также ожидают жара от +34 до +38 градусов в течение всей следующей недели с 19 августа. Небольшой дождь синоптики обещают на 22 августа, причем в течение недели ожидается умеренная облачность.

В Запорожье и области будет жарче всего, ведь на пике термометр будет показывать до +40°С. С 19 августа температура от +38 градусов будет постепенно расти. В то же время, возможна небольшая облачность с середины недели, которая в четверг, 22 августа, перерастет в небольшой дождь.

В Кропивницком синоптики обещают до +39°С с умеренной облачностью в течение недели. Дождь с 19 по 26 августа не прогнозируется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, спадет ли жара в конце недели, ведь Киев разогреет до +31 градуса.