Київ розігріє до +31 градусу: чи спаде спека наприкінці тижня

Парасольки не знадобляться

Після прохолодного початку тижня у столиці Україні впродовж 16-18 серпня зафіксується спека та місцями сонячна погода. Хоча інколи на небі плаватимуть хмари.

Згідно з даними сайту Sinoptik, денна температура підвищиться до максимальних 31 градусів. Найспекотніше буде у неділю.

Хмарний ранок у п'ятницю, 16 серпня, протримається у місті до вечора. Опадів не прогнозується. Повітря вдень прогріється до +27 градусів, а вночі температура зафіксувалась біля +16 градусів. В цей день очікується штиль.

Субота, 17 серпня, передбачається ясною та спекотною. Вдень показники термометрів сягнуть +30 градусів, а вночі мають впасти до +17 градусів. Сила вітру протягом дня не перевищить тихих 1 м/с.

В останній день робочого тижня, 18 серпня, безхмарне небо триматиметься вранці та ввечері. Денна температура сягне +31 градусів, а вночі вона має опуститись до +20 градусів. Потужність вітрів в ці дні коливатиметься від штилю до тихих 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Україну чекає землетрус у найближчі роки. Його сила складатиме 7-7,5 балів з 12 можливих.