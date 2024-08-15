В Україну йде спека: синоптикиня розповіла, коли буде найвища температура повітря (фото)

Діденко розповіла, чи будуть опади в ці дні

В Україну після незначного похолодання повернеться спека. Найближчими днями температурні показники зростуть від +30 до +33 градусів і вище.

Спекотно може бути вже на вихідних, а саме з 17-18 серпня. Про це пише синоптикиня Наталка Діденко в Facebook.

Натомість на п'ятницю, 16 серпня, вона прогнозує сонячну, суху і теплу погоду: "Трохи дощів припаде в пʼятницю на Карпати та на Волинь. І все".

Максимальна температура повітря 16-го серпня, за її прогнозами, становитиме літні +26-29 градусів, на півдні та заході України буде дещо тепліше: "…вже почне припікати, тут до +28-33 градусів".

А ось щодо Києва, то синоптикиня пише, що в столиці очікується суха погода з температурою повітря +26-28 градусів: "Надалі і в столиці спека знову зʼявиться".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на наступному тижні. У деяких регіонах України очікується 41-градусна спека.