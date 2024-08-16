Дістаємо панамки та сонцезахисні креми: в Україну повертається спека, де повітря прогріється найбільше

На небі не буде ні хмаринки

Вже у понеділок, 19 серпня, в Україну повернеться спека. Температура повітря сягне +30° і вище. В окремих областях на півдні країни можна чекати і +33° в тіні.

Такі дані бачимо на сайті Windi.com. В столиці України, місті Києві, в перший робочий день тижня температура вдень сягне позначки +32°.

У Херсоні та Мелітополі повітря прогріється до +33° в тіні. Вітер при цьому південний, а хмарок на небі майже не буде, що вочевидь підсилить і так неабияку спеку.

Триматиметься спека і у вівторок, 20 серпня. Щоправда, географія дещо зміниться. Так, у Києві прогнозують до +31° у тіні, а в Дніпрі, натомість, температура повітря зросте до +33°.

Водночас, у Херсоні та Мелітополі температура повітря прогріється вже до +34° у тіні.

У середу, 21 серпня, у столиці країни температура повітря знову знизиться на один градус, можна чекати на +30°. Проте у східних регіонах та на півдні спека триматиметься.

Як бачимо, у Дніпрі так само +33°, у Херсоні та Мелітополі +34° у тіні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що разом зі спекою в Україну можуть повернутися і графіки відключень світла. Новиною засмутили в Міненерго.