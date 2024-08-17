Стало відомо про таємні переговори України та Росії щодо припинення вогню: про що йшлось та хто був посередником

Примітно, що після вторгнення ЗСУ у Росії повністю не відмовилися від переговорів

Раптове вторгнення ЗСУ до Курської області зірвало таємні переговори між Україною та Росією. Непрямий діалог про часткове припинення вогню мав відбутися у серпні у Досі, столиці Катару, напередодні саміту.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на офіційних осіб, знайомих із перебігом переговорів. Влада Катару виступила посередниками у цих таємних переговорах.

Повідомляється, що катарці провели окремі зустрічі із представниками Росії та України, щоб посадити їх за стіл переговорів. Про захід офіційно ніде не повідомлялося. Сторони в ході діалогу мали дійти згоди про взаємне припинення ударів по об’єктах енергетичної та енергетичної інфраструктури.

"Ця угода була б рівнозначною частковому припиненню вогню і надала б відстрочку для обох країн. Однак непрямі переговори були зірвані несподіваним вторгненням України в західну Курську область Росії", — пише іноземне ЗМІ.

За словами анонімних дипломатів, деякі учасники таємних переговорів сподівалися, що зустріч зможе привести до більш всеосяжної угоди про припинення війни. Готовність розпочати діалог офіційні особи оцінили як "зсув для обох країн, щоб припинити вогонь". Але після вторгнення України до Курської області Росія відклала зустріч на невизначений термін, назвавши це "ескалацією"

"Росія не скасувала переговори, дайте нам час", — процитував слова російської сторони анонімний чиновник із Катару і додав, що Україна не попереджала про "транскордонний наступ".

Попри це, українська сторона була готова все одно відправити свого представника в Доху, але Катар відмовився, оскільки порахував односторонню зустріч марною.

За словами іншого дипломата, який знайомий з переговорами, Катар обговорював з Києвом і Москвою угоду про мораторій на енергетичні страйки протягом останніх двох місяців. Залишалося опрацювати лише незначні деталі, хоча українська сторона оцінювала успішність цього діалогу не більше, ніж на 20%.

"Після Курська російські відмовилися", — сказав він.

У Росії заявили, що Путін після вторгнення України точно не ухвалюватиме жодних мирних рішень.

"Ви знаєте, наше російське керівництво зазвичай не йде на жодні компроміси під тиском", — сказав учений, який має тісні зв’язки з високопоставленими російськими дипломатами.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Україні не потрібні землі Росії. Михайло Подоляк пояснив цілі операції у Курській області.